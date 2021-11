Cyber attacchi in aumento, effetti critici nel 74% dei casi

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Con la pandemia sono aumentati i cyber attacchi, 170 al mese nel primo semestre 2021 contro i 156 dell'anno scorso, il 74% dei quali con effetti "molto importanti" e "critici". Tra le cause l'ingenuità degli utenti, ma anche la mancata preparazione e strumenti obsoleti o non adeguati, come i computer personali usati per lavorare. Il tema viene affrontato in questi giorni a Sicurezza, manifestazione per security e antincendio in corso a Fiera Milano. Al suo interno c'è infatti la Cyber Security Arena, a cura di Business International, spazio dedicato alla formazione contro i rischi del cyber crime.

Gli hacker "bianchi" diventano insegnanti e aiutano a capire come evitare errori che possono costare caro. Per "cadere nella rete" bastano quelle che possono apparire delle leggerezze: toccare il link sbagliato, credendo in buona fede che si tratti del suggerimento di un collega, o collegare una pendrive non sicura al proprio pc per aprire la porta ai criminali informatici.

Per gli esperti la grande sfida che tutti i settori dovranno affrontare nei prossimi anni, oltre alla digitalizzazione, è quella della sicurezza per proteggere asset aziendali e tutelare la continuità del business. Occorre quindi che nelle aziende si formino gli utenti, tutti coloro che utilizzano i pc e devono essere consapevoli dei rischi e responsabilizzati circa gli errori che personalmente si possono commettere, e gli specialisti, perché il mondo corre veloce e bisogna che chi è a tutela della sicurezza informatica delle aziende sia aggiornato sulle tecniche dei pirati informatici. (ANSA).