Crema 'firma' la stazione metro della città cinese Nanning

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Crema, coi suoi 35 mila abitanti, è riuscita a firmare con tre suoi professionisti, l'architetto Claudio Bettinelli, Gianni Macalli, docente all'Accademia di Brera e l'artista Marialisa Leone, la quarta stazione metropolitana di Nanning: una metropoli cinese di otto milioni di abitanti.

Il risultato - è stato spiegato in una conferenza stampa a cui ha partecipato in collegamento da remoto, anche la vice ministra agli Esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni, - nasce dal gemellaggio tra le due città siglato sette anni fa, sviluppato grazie alla Ipc, un'associazione nata per questo: creare occasioni di scambi culturali e commerciali con questa città e con una nazione tanto diverse quanto importanti.

L'equivalente in superficie di un paio di campi da calcio diventeranno nel gennaio 2022 un concentrato di metafore architettoniche ed artistiche ispirate alla Via della Seta, ma anche all'acqua, agli alberi, all'ambiente. Perché Nanning non è una città come le altre, ma una delle metropoli "verdi" per eccellenza di tutta la Cina. E così, tra riproduzioni artistiche, citazioni del Colosseo e di Venezia, anche il rosone del Duomo di Crema campeggerà nella grande parete di 52 metri che accompagnerà i viaggiatori lungo la stazione della metropolitana.

"Siamo diversi, ma bisogna andare d'accordo, altrimenti non teniamo assieme più niente" ha ricordato il giornalista Beppe Severgnini, che ama definirsi il "ministro degli Esteri di Crema".

"Per ottenere risultati come questi ci vogliono determinazione, passione, persino ostinazione, tutte qualità che hanno in dote i cremaschi - ha spiegato la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi-; le dimensioni non contano nelle amicizie e nelle collaborazioni, contano le idee. Voglio ringraziare tutti, la vice ministra Sereni e la console Lucia Pasqualini per aver voluto dare testimonianza di questo risultato, Beppe Severgnini per la sua vicinanza alla città, la Ipc, che ha condotto e alimentato questo gemellaggio e naturalmente gli autori del progetto". (ANSA).