Champions, Simeone: 'Con Milan vogliamo raggiungere obiettivo'

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Abbiamo giocato tante partite importanti come questa, domani è una gara molto importante come lo è sempre in Champions. Dal momento del sorteggio sapevamo che sarebbe andata in un certo modo, rispettiamo il rivale e vogliamo raggiungere l'obiettivo": lo dice Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e avversario del Milan domani in Champions League in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi. "Le assenze in difesa? Pesano non solo da quel punto di vista, ma anche per la costruzione del gioco della squadra. Domani cercheremo di dare il massimo per non farle pesare". (ANSA).