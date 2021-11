Atalanta: Freuler, arrabbiato per gol presi

(ANSA) - BERGAMO, 23 NOV - "Ora dobbiamo solo vincere, ma aver preso il 2-2 all'ottantesimo da rimessa laterale mi fa arrabbiare". Remo Freuler interviene da Berna dopo il rocambolesco 3-3 dell'Atalanta con lo Young Boys: "Non so se abbiamo un problema coi finali di gara dopo aver perso almeno 3 punti nelle due partite col Manchester United, ma certamente serve concentrazione sulle singole situazioni - rimarca il centrocampista svizzero dei nerazzurri -. Non credo sia una questione di tenuta fisica: è un'occasione persa, adesso siamo costretti a vincere in casa col Villarreal per passare agli ottavi".

Sulla gara, Freuler non cerca alibi: "Volevamo fortemente i tre punti, ma alla fine abbiamo avuto anche fortuna a pareggiarla con l'ingresso di Muriel che ha segnato la punizione subito - chiude -. Lo Young Boys ha giocato molto meglio rispetto all'andata, dove si era chiuso molto. Noi siamo partiti molto bene nei due tempi, poi quei due gol presi in quattro minuti dall'ottantesimo. Se ci prendiamo sempre i vantaggi, anche due volte come stasera, significa che bisogna lavorare per gestire meglio le partite". (ANSA).