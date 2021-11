Scala: Sala, classica cena dopo la Prima non ci sarà

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - La tradizionale cena di gala che segue la Prima della Scala quest'anno non ci sarà vista la situazione pandemica con i contagi che aumentano. "Oggi abbiamo avuto un cda della Scala e a margine abbiamo deciso che la classica cena post Scala che avevamo deciso di fare non la faremo - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento -. Tutte azioni che denotano il fatto che vogliamo essere prudenti". "Da quello che sentiamo, ovviamente io non ho elementi tecnici per giudicare, dalle voci che ci arrivano dalla Regione la situazione non è preoccupante ma richiede attenzione. È per questo che io sto cercando di prevenire: nei giorni scorsi abbiamo detto niente concerto di capodanno, se possibile - ha aggiunto - limitare l'accesso a luoghi tipo la Galleria".

(ANSA).