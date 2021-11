Natale: spettacolo luminarie da domani in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - L'Associazione degli Amici di Via della Spiga inaugura domani alle 19 e 30 lo spettacolo di decorazioni e illuminazioni natalizie in Via Della Spiga e in Via Delle Forze Armate, in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di Ralph Lauren, che celebra l'apertura al numero 5 di Via della Spiga, di un negozio cielo terra, un bar con ingresso indipendente e giardino sul retro.

"Il Palazzo - spiega l'Associazione - ha valore storico per Milano, un tempo patrimonio del Pio Albergo Trivulzio, oggi riqualificato da Ralph Lauren per portare energia nuova nel 'salotto del Quadrilatero', un'energia che innescherà altra energia nell'intero distretto commerciale del centro".

Nell'insieme - sottolinea l'Associazione - è un impegno all'insegna dello spirito di rinascita e dei valori dello spirito ambrosiano che accomuna e unisce le diverse anime di questa città: la società civile, associativa e le realtà imprenditoriali e internazionali più illuminate. Le decorazioni e luci si potranno ammirare fino al 10 Gennaio 2022.

Domani in Via Della Spiga vi saranno magie di archi di luce e verde, musica, coro Gospel, abeti e camelie lungo tutto il percorso pedonale, pini di Natale ornati a festa agli ingressi, una spiga dorata sospesa tra gli archi agli incroci come segno di rinascita e prosperità. (ANSA).