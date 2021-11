Edilizia: al via Made Expo,300 aziende in mostra

(ANSA) - RHO, 22 NOV - Al via Made Expo, la fiera del settore della progettazione, dell'edilizia e delle costruzioni, nei padiglioni 1-2-3 a Fieramilano, Rho, a partire da oggi fino al 25 novembre 2021. L'obiettivo dell'esposizione, in cui sono presenti oltre 300 aziende e 400 marchi, è esprimere tutto il potenziale del comparto dell'edilizia, rappresentata in Italia da oltre 700.000 imprese e più di un milione di addetti.

La manifestazione fieristica, che per la prima volta è organizzata direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made Eventi S.r.l., di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%), è suddivisa in quattro grandi aree tematiche. Si parte da "Made porte, finestre e chiusure" per serramentisti, progettisti, rivenditori e imprese di costruzione. Si passa poi attraverso l'area "Made involucro e outdoor", dedicata ai sistemi di copertura e di facciata opachi e trasparenti, al settore del vetro e delle schermature solari.

Vi è poi tutta la componente riguardante le soluzioni hardware e software con l'area "Made Bim & tecnologie", per esplorare le nuove opportunità connesse all'uso del Building Information Modeling nei processi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. E infine l'area "Made costruzioni e materiali", dedicata all'innovazione dei materiali, al loro efficientamento, dalla sostenibilità e alla sicurezza. Durante i quattro giorni di fiera verrà dato ampio spazio agli eventi.

Saranno oltre 100 gli appuntamenti, che prevedono anche l'erogazione dei crediti formativi, suddivisi in quattro grandi momenti (ArchInTrend, Forum Legno Edilizia, The place to build e SerramenTalk) che offriranno l'opportunità di elaborare e trasmettere idee e tendenze che emergono dai settori di riferimento. Tutti i temi di attualità avranno ampio spazio durante i percorsi formativi previsti nel corso della manifestazione. Fra questi anche il tema dei bonus statali che hanno reso accessibili grandi opere di riqualificazione e ristrutturazione, e gli approfondimenti dedicati al Superbonus 110%. (ANSA).