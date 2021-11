Più controlli in ospedale per prevenire violenze sulle donne

(ANSA) - PAVIA, 21 NOV - Più controlli in ospedale, in particolare nei pronto soccorso, per riuscire ad identificare episodi di violenza sulle donne ed evitare che possano finire in tragedia come troppo spesso si verifica nella cronaca quotidiana. E' il messaggio che emerge dal convegno svoltosi al Policlinico San Matteo di Pavia, in occasione della "Giornata Mondiale contro la Violenza di Genere".

L'incontro, dal titolo "Un futuro senza violenza", è stato organizzato dal San Matteo, attraverso il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), con il sostegno della Rete Interistituzionale "Antiviolenza Pavia".

Nei vari interventi (a partire da quello di Carlo Nicora, direttore generale del San Matteo, sino a quelli di Leonarda Vergine, già docente di Diritto penale dell'ambiente dell'Università di Pavia, Barbara Lucia Longo, assessore alle Pari Opportunità Comune di Pavia, e Daniel Segre, vicequestore Dirigente Divisione Anticrimine Pavia) è stata ribadita in particolare l'importanza della prevenzione: "i professionisti sanitari - è stato sostenuto nel convegno - devono acquisire abilità finalizzate a identificare le persone vittime di violenza e fornire loro supporto, orientandole, guidandole e aiutandole ad accedere ad informazioni relative all'assistenza ed ai servizi disponibili sul territorio, in grado di dare loro protezione". Perché questo avvenga, è indispensabile aiutare le donne che si presentano in ospedale a vincere le loro paure e a raccontare le violenze subite. (ANSA).