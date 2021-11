In strada con una katana a Milano, trovate altre armi in casa

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Una serie di armi bianche sono state trovate, a Milano, a casa di una persona con problemi psichici che nei giorni scorsi era stata notata passeggiare per strada, in via Desenzano, impugnando una spada da samurai, una 'katana'. Lo ha comunicato la Polizia Locale.

Gli agenti del Nucleo emergenza sociale si sono recati a casa dell'uomo, un 50enne, per una perquisizione, trovando anche un 'gladio' con la lama affilata, e una fionda.

Si tratterebbe di una persona che "era conosciuta nel quartiere ed è già seguita dalle autorità sanitarie. Gli agenti hanno convinto l'uomo a recarsi in pronto soccorso volontariamente per una verifica sulla terapia già in corso che proseguirà presso il domicilio". (ANSA).