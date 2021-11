Inzaghi: "Fortunati in Italia ad avere questi arbitri"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Errori arbitrali? Non dobbiamo lamentarci, è da tanto che gioco in giro per l'Europa e devo dire che rispetto a quello che si vede fuori dall'Italia siamo fortunati. Come un allenatore o un giocatore sbagliano, a volte sbagliano anche loro ma è normale. Siamo fortunati ad avere questa classe arbitrale. Anche dopo il derby ho fatto i complimenti alla terna per come hanno gestito la partita, con un solo ammonito". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. (ANSA).