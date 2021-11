Inzaghi: "Coraggio e motivazioni fanno la differenza"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Sarà una partita importantissima per la classifica come lo è stato il derby. Il coraggio e le motivazioni faranno la differenza". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. "Spalletti ha sempre fatto bene, è un valore aggiunto per le sue squadre. Sono un'ottima squadra, hanno mantenuto i migliori. Luciano sta proseguendo il buon lavoro di Gattuso", ha aggiunto. (ANSA).