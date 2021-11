Green pass: Milano; 2 denunce e 257 identificati

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - A Milano per le proteste contro il green pass la Polizia di Stato ha identificato 257 persone e indagato in stato di libertà due milanesi: un 57enne per la resistenza a pubblico ufficiale e un 62enne per resistenza e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.

Sono state, inoltre, comminate 49 sanzioni amministrative per occupazione di aree urbane, emessi 31 ordini di allontanamento e avviato il procedimento per l'emissione di due Daspo urbani da parte del questore. (ANSA).