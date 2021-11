Gli sfugge la motosega e si taglia la gamba, grave

(ANSA) - PAVIA, 20 NOV - Gli è sfuggita di mano la motosega, con la quale stava tagliando la legna in una cascina alla periferia di Garlasco (Pavia), in Lomellina, procurandosi un gravissimo taglio ad una gamba. L'uomo, 69 anni, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'arto ferito è rimasto attaccato sotto al ginocchio solo per un lembo di pelle. L'uomo verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per evitare l'amputazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'ispettorato del lavoro, che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. (ANSA).