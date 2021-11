Nasce Agribosco Barilla, 13mila kg di CO2 assorbiti all'anno

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Un'area di 23 ettari, grande come più di 30 campi da calcio, riqualificata e riportata alla natura e alla comunità dove i campi agricoli coesistono con un bosco di quasi 3 mila alberi. A fianco del pastificio di Parma e della sede centrale di Barilla nasce l'Agribosco che sarà inaugurato nella primavera del 2022. Un luogo dove ci saranno campi di girasole, che ricordano la scelta dell'azienda di eliminare dai prodotti l'olio di palma, campi di grano tenero e di grano duro per la pasta, coltivati in modo sostenibile, nel rispetto della biodiversità, nel segno dell'agricoltura di precisione, con rotazioni colturali che minimizzano il consumo di suolo e le emissioni di gas serra. A tutto questo si aggiunge un bosco di quasi 3 mila alberi autoctoni piantati dove prima c'era un terreno incolto.

La nascita dell'Agribosco, annunciata da Barilla in occasione della Giornata Nazionale degli alberi del 21 novembre, è stata possibile grazie alla collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2. Mentre assieme al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma sono state scelte le tipologie di alberi che cresceranno nell'area. Secondo le stime di AzzeraCO2 l'Agribosco assorbirà oltre 13 mila chilogrammi di CO2 ogni anno per i prossimi 100 anni.

I lavori di riqualificazione e forestazione sono iniziati nella primavera del 2021: alle verifiche e ai saggi archeologici è seguita, ad aprile, la piantumazione di 1070 piante forestali e 200 piante pronto effetto. In questi giorni, con la posa di quasi 1600 ulteriori alberi e arbusti, il totale delle aree riforestate sarà di oltre 54 mila metri quadrati. L'area riqualificata darà vita ad un luogo di incontro aperto a tutti, uno spazio verde per la comunità locale e per i dipendenti Barilla, dove si potranno svolgere attività ricreative e sociali, sport, con la possibilità di condividere orti e frutteti. Ci sarà spazio poi anche per le attività dedicate alle scuole, alle associazioni e al mondo del volontariato.

Nell'Agribosco tutti potranno conoscere l'approccio sostenibile al fare impresa di Barilla e scoprire cosa c'è dietro ad un biscotto, a una merendina o a un pacco di pasta. (ANSA).