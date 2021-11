Lombardia: consigliere M5S legge in Aula nomi vittime trans

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - I nomi delle persone trans uccise in tutto il mondo a causa della loro identità di genere, 375 nel 2021 secondo le ricerche della rete Transgender Europe, sono state letti dal consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Verni durante la seduta del Consiglio regionale della Lombardia dedicato all'esame della riforma della sanità.

Verni attraverso degli ordini del giorno ha proposto di inserire nel testo il supporto psicologico a chi fa coming out e il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi chirurgici di transizione. Poco prima lo stesso consigliere insieme ad altri colleghi dei 5 Stelle ha partecipato a un breve presidio, davanti all'ingresso di Palazzo Pirelli, per ricordare il Transgender Day of Remembrance (TDoR), la giornata internazionale per la commemorazione delle persone trans che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica. Al presidio ha partecipato tra gli altri Antonia Monopoli, attivista trans e responsabile all'interno dello Sportello Trans di Ala Milano. I partecipanti hanno acceso candele celesti, rosa e bianche, i colori della bandiera transgender progettata da Monica Helms nel 1999. (ANSA).