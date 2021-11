Inchiesta Pivetti: finora sequestrati 1,5 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Al momento sono stati rintracciati e sequestrati un milione e mezzo di euro all'ex presidente della Camera Irene Pivetti e al suo consulente Pier Domenico Peirone, tra gli indagati nell'inchiesta coordinata dal pm di Milano Giovanni Tarzia e condotta dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza per riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale, con al centro la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un'evasione fiscale.

Ieri il pubblico ministero ha disposto un sequestro preventivo d'urgenza, che dovrà essere convalidato dal gip Giusy Barbara, per quasi 3,5 milioni di euro nei confronti dell'ex parlamentare leghista e un altro nei confronti del professionista per quasi 500mila euro.

Sempre ieri è stato notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Pivetti, Peirone e altre persone tra cui il pilota Leonardo Leo Isolani. (ANSA).