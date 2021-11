Il Consorzio Sgai acquisisce l'Aurora Pro Patria

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Aurora Pro Patria 1919, Società di calcio varesina fondata nel 1919 e attualmente militante in Serie C, comunica il perfezionamento del passaggio delle quote di maggioranza della Società al Consorzio Sgai, azienda napoletana che offre soluzioni tecnologiche green nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni. Il nuovo presidente della squadra, Domenico Citarella, ha affermato: "Siamo orgogliosi di annunciare oggi questo importante traguardo nel percorso di crescita del Consorzio, accompagnando la squadra in un percorso che ci auguriamo sia di successo e lavorando in continuità con il grande lavoro svolto negli ultimi anni dalla Presidente Testa. Grazie a questa acquisizione daremo il via, inoltre, a un percorso di riqualificazione degli impianti attraverso le misure previste". Patrizia Testa, ex presidente della squadra, affiancherà la nuova proprietà nel periodo di inserimento e rimarrà all'interno dell'ecosistema della squadra in qualità di Presidente Onorario. È prevista per la prossima settimana la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà in cui il nuovo Presidente si presenterà ufficialmente alla squadra e ai suoi tifosi. L'invito con i dettagli dell'appuntamento sarà inviato alla stampa nelle prossime ore. (ANSA).