Festival Futuro: IA, opportunità anche per real estate

(ANSA) - VERONA, 19 NOV - La rivoluzione della finanza tra valute digitali, nuovi asset e sistemi di pagamento, gli scenari di sviluppo economico nei prossimi dieci anni e le innumerevoli applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo del real estate, ma anche delle risorse umane, e della sicurezza informatica sono i temi con i quali il Festival del Futuro di Verona, nella seconda giornata, ha aperto uno scorcio sul mondo che verrà. L'evento ,promosso dal Gruppo Editoriale Athesis, Harvard Business Review Italia ed Eccellenze d'Impresa. ha già raggiunto le 800mila views in due giorni.

La sessione pomeridiana si è aperta con una tavola rotonda su "Sviluppo economico e scambi mondiali: i rischi e le opportunità del decennio", con Enrico Sassoon, direttore di Harvard Business Review Italia, Giovanni Dolcetta Capuzzo, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria Vicenza, e Manuela D'Onofrio, head of group investment strategy di UniCredit. Tre, hanno sottolineato i relatori, le parole-chiave per leggere lo scenario economico italiano dei prossimi dieci anni: la lotta al cambiamento climatico, che porterà trasformazioni radicali dell'intero sistema economico, produttivo e dei consumi; l'inflazione, che oggi si attesta intorno al 4% in Europa, ma che una volta superata l'emergenza vedrà ripresentarsi nel nostro Paese i fattori di stagnazione pre-Covid,; e il debito pubblico, pari al 160% del Pil.

Largo spazio è stato dato dal Festival alle opportunità che vengono aperte dall'intelligenza artificiale. Sul tema si sono confrontati Maria Savona, docente alla Luiss,, Giovanna Della Posta, ad di Invimit SgR, Ornella Chinotti, ad di SHL, e Agostino Santoni, vice-president di Cisco South Europe. Tra la applicazioni già in uso, molte riguardano il real estate, dove queste nuove tecnologie vengono utilizzate per fare scouting di immobili, attraverso un sofisticato algoritmo che valuta diverse condizioni socio-economiche al fine di capire se il territorio analizzato può ospitare progettualità immobiliari. (ANSA).