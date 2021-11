Covid, Fontana: 'Lombardia resta ancora in zona bianca'

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Una buona notizia, ancora per una settimana siamo in zona bianca". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un convegno sulla casa a Palazzo Pirelli.

"Sono molto soddisfatto - ha commentato Fontana - ma con attenzione e con la guardia sempre alta. Però questo dimostra che le vaccinazioni sono una importante barriera, e questa è una cosa che bisogna ripetere fino alla nausea". Fontana si è detto ottimista anche per la settimana successiva, anche se "il virus è imprevedibile", ha concluso. (ANSA).