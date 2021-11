Bradburne, a Natale regalate una casa dei libri ai bambini

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - JAMES BRADBURNE 'NICOLE E LA CASA DEI LIBRI (VALENTINA EDITORE 13,90 E.) - "Lancio un appello ai produttori: immaginate una casa dei libri da regalare ai bambini a Natale per promuovere l'importanza del libro e della lettura": è l'appello lanciato dal direttore di Brera James Bradburne, che oggi a Bookcity ha presentato il suo ultimo libro 'Nicole e la casa dei libri', edito da Valentina editore e illustrato da Martina Motzo.

Il libro ha per protagonista la piccola Nicole, una bambina di Salerno appassionata di libri, che qualche anno fa - quando aveva tre anni - insieme alla mamma ha visitato la pinacoteca di Brera e poi ha scritto al direttore per dire quanto aveva amato il suo libro 'Tutta colpa della giraffa'. E' iniziata così una corrispondenza in cui la mamma di Nicole ha mandato a Bradburne le immagini della casa dei libri creata per la sua bambina, dove Nicole invitava a leggere le sue amiche un paio di volte a settimana. In tutta risposta, il direttore di Brera ha mandato alla mamma un racconto intitolato 'Nicole e la casa dei libri', che la signora ha fatto illustrare e regalato agli amici della figlia. Ora quel libro, con le nuove immagini, è disponibile per tutti grazie a quella che Bradburne ha chiamato la piccola "Greta Thunberg dei libri" e che oggi è voluta essere a Milano, insieme alla sua mamma, per la presentazione del libro dedicato a lei che - dice Bradburne - ha scatenato una sorta di "effetto farfalla" tanto che la stessa Pinacoteca si è dotata di una casetta dei libri di ispirazione montessoriana per tutti i suoi piccoli visitatori. (ANSA).