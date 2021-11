Autismo: chiesto finanziamento a Provincia Monza per Accademia

(ANSA) - MONZA, 19 NOV - Un'accademia formativa per giovani autistici è la proposta presentata al bando per il finanziamento della Provincia di Monza, dalla scuola Agraria del Parco di Monza, su impulso dei genitori di Alessandro Perego, che chiesero alla scuola di Giussano (Monza) di bocciare il loro figlio autistico di 19 anni per potergli permettere di acquisire maggiori competenze relazionali, perse per colpa della dad.

Dovrebbe chiamarsi "AutAcademy", con percorsi di formazione in agraria, cucina, informatica e arte. "Aspettiamo la risposta per l'aggiudicazione del bando", ha spiegato all'Ansa Melissa La Scala, madre di Alessandro, "e speriamo di poter avviare il prossimo anno questo progetto". L'accademia ha l'obiettivo di supportare i ragazzi con spettro autistico a formarsi per un futuro ingresso nel mondo del lavoro, progetto ponte che ad oggi, in Brianza, è assente. Melissa La Scala, insieme al marito Matteo Perego, hanno fondato l'associazione FacciaVista, riuscendo a sensibilizzare sul tema sia Regione Lombardia che la Provincia di Monza. (ANSA).