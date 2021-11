Al Pmi Day di Assolombarda accolti oltre 800 studenti

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - La Piccola Industria di Assolombarda ha accolto oltre 800 studenti da tutti i territori per un confronto su competenze del futuro, transizione, legalità, nell'ambito della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di imprenditori dei territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia e degli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi di studio, in un confronto intergenerazionale sulle prospettive e le aspettative rispetto a tematiche così attuali, complesse e di rilevanza collettiva. Hanno partecipato all'iniziativa oltre 840 studenti sui territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, appartenenti a 13 Istituti scolastici.

"Abbiamo aperto virtualmente le nostre aziende alle ragazze e ai ragazzi, condiviso il nostro lavoro e le nostre tematiche, accolto gli stimoli degli studenti, per costruire, anche con il loro contributo, una idea di filiera continua, legata al territorio e votata alla formazione, alla competitività, alla condivisione dei valori, al lavoro" ha detto Paolo Gerardini, Presidente della Piccola Industria di Assolombarda.

Al centro dell'evento un dialogo tra gli studenti e gli imprenditori dei territori di Assolombarda che hanno raccontato la quotidianità e le sfide che ogni giorno affrontano, nello specifico sui temi in oggetto della sostenibilità, della transizione, delle competenze e della legalità. (ANSA).