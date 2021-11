Vaccini, Moratti: '200mila volte grazie per le prenotazioni'

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "200mila volte GRAZIE!". E' quanto ha scritto sul proprio profilo Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, riferendosi alle "quasi 200mila prenotazioni di #terzadose" registrate "in un solo giorno".

"Lo straordinario senso civico e il grande cuore dei cittadini lombardi - ha aggiunto Moratti - non finisce di rendermi orgogliosa. La Lombardia ha capito che uniti si vince e che il vaccino è davvero l'unica arma efficace per fronteggiare la pandemia. Continuiamo ad essere un esempio salvaguardando la nostra salute e quella della comunità contro il #covid.

Vacciniamoci!". (ANSA).