Ubriaca investe mamma con passeggino, denunciata cinquantenne

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Una cinquantenne che guidava ubriaca è stata denunciata a piede libero dalla polizia locale di Rozzano, nel Milanese, dopo che ha investito una mamma con i due figli nel passeggino che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale Lazio.

L'incidente è successo ieri sera intorno alle 19.15. La Renault Clio nera guidata dalla donna ha centrato il passeggino scaraventando a terra i due bambini, un maschio e una femmina di 2 e 3 anni. I bambini sono stati trasportati alla clinica De Marchi di Milano dal personale del 118 non in gravi condizioni.

La polizia locale ha effettuato l'alcol test sull'autista ed è risultato che aveva un tasso alcolemico quasi due volte superiore alla soglia consentita. Per lei è scattata quindi la denuncia a piede libero e il ritiro immediato della patente.

