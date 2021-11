Tafferugli a Scala: la musica Ottoni per riforma condanna

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Note a Processo. La musica non si condanna": questo lo slogan - ironico ma nemmeno tanto - della banda degli Ottoni a Scoppio che hanno attuato un presidio, in cui è stata protagonista ovviamente la musica, questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. L'obbiettivo è la riforma in appello della condanna di due componenti - Gianca e Roberto - della banda musicale per i tafferugli scoppiati in una manifestazione per la Prima della Scala il 7 dicembre del 2014.

Il 15 dicembre del 2020 i due, Roberto D'Ambrosio e Giancarlo Aprea, sono stati condannati a 5 mesi, con sospensione e non menzione della pena, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e di favoreggiamento per alcuni disordini avvenuti durante la protesta.

"Siamo innocenti, si tratta di una sentenza politica che rispediamo al mittente - hanno ribadito oggi -. Continueremo a lottare per ristabilire la verità, a manifestare ed a suonare.

Pacificamente". Durante l'iniziativa è stata denunciata "la repressione del dissenso". (ANSA).