Mangia nel suo ristorante senza green pass, doppia multa

(ANSA) - NOVA MILANESE (MONZA), 18 NOV - Un ristoratore di Nova Milanese (Monza) è stato multato dai carabinieri per essersi seduto a cenare nel suo locale senza Green Pass. Durante un controllo dell'Arma, ieri sera, l'uomo è stato colto in flagranza mentre consumava la cena al tavolo, unitamente ad un conoscente, ed è stato sanzionato per 800 euro, metà in quanto cliente e metà in quanto datore di lavoro. Insieme a lui, multati altri tre suoi clienti. (ANSA).