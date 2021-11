Incidenti lavoro, camionista muore schiacciato da carico

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Due persone sono morte oggi in incidenti sul lavoro in Lombardia, Un uomo di 50 anni è morto schiacciato dal carico del proprio camion, pesante circa tre quintali, mentre lavorava all'interno dell'Azienda Eurofed srl a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. E' quanto ricostruisce il 118 il cui personale ha trovato il camionista in arresto cardio circolatorio con lesioni gravissime e ha potuto solo constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Forze dell'ordine. A Milano invece un operaio di 63 anni è morto precipitando da una impalcatura in piazzale Massari. Soccorso è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove è deceduto dopo poco.