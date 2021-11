Incidenti lavoro: 63enne cade da impalcatura a Milano, grave

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Un operaio di 63 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che questa mattina intorno alle 8 è caduto da un'impalcatura da un altezza di cinque metri in piazzale Giuseppe Massari, nel capoluogo lombardo.

Ha riportato un trauma cranico e trauma toracico ed è stato trovato in arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri.

E' stato trasportato in ospedale mentre i soccorritori gli praticavano le manovre di rianimazione. (ANSA).