Dai domiciliari rubava ai ragazzini, in carcere capo di babygang

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Era ai domiciliari, ma dalla porta di casa, con addosso il braccialetto elettronico, riusciva comunque a rapinare i ragazzini che uscivano da scuola e passavano davanti al suo alloggio per tornare a casa. Per questo un ventenne pluripregiudicato di Mantova, capo di una babygang, è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere.

Il ragazzo era stato messo ai domiciliari perché ritenuto responsabile insieme alla sua 'banda' di cui faceva parte anche il fratello, di una serie di furti aggravati e rapine fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 soprattutto nei parchi e in zone isolate verso sera con minacce, uso di armi e percosse.

Nelle ultime settimane erano però arrivate denunce di ragazzini che raccontavano di essere stati avvicinati da un ragazzo che li faceva entrare in casa offrendo merce in vendita e poi prendeva loro tutti i soldi e gli oggetti di valore spiegando di essere capo di una baby gang, di aver accoltellato un ragazzo e facendo vedere il braccialetto elettronico alla caviglia.

Alcuni dei ragazzini hanno riconosciuto il ventenne. Per lui dopo l'informativa inviata dalla Squadra Mobile alla Procura della Repubblica di Mantova, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere considerati i suoi numerosi precedenti e la sua pericolosità sociale.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha dato disposizioni alla Divisione Anticrimine della Questura di avviare la procedura all'applicazione per il ragazzo di una misura di prevenzione personale prevista dal Codice delle Leggi antimafia. (ANSA).