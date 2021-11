Covid: in Lombardia dati molto migliori rispetto a un anno fa

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Crescono i contagi e i ricoveri in Lombardia, ma la situazione resta comunque nettamente migliore rispetto a un anno fa, come dimostrano i dati elaborati dalla Regione.

Il 18 novembre del 2020 erano stati effettuati 38.100 tamponi (oggi 135.080) con un tasso di positività al 20%, mentre oggi è all'1,2%. I ricoveri in terapia intensiva erano 903, oggi sono solo 56, mentre i ricoveri nelle altre aree mediche erano 8.323 (oggi 584). Come sottolinea la stessa Regione Lombardia, la differenza è tutta nei vaccini: nessuno era immunizzato un anno fa, dopo un anno è invece immunizzato il 90% delle persone vaccinabili. (ANSA).