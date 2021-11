Covid: Fontana, nuove chiusure sarebbero devastanti

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Secondo il mio parere si deve cercare in tutti i modi di evitare qualsiasi tipo di chiusura perché la cosa sarebbe assolutamente devastante per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Nel momento in cui ci dovessero essere dei provvedimenti però, io tenderei a tutelare le persone che si sono sottoposte al vaccino. Come lo dovrà decidere il governo, ma il mio istinto è quello di proteggere i vaccinati - ha aggiunto -. Poi il giorno in cui la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, allora i provvedimenti si estenderanno a tutti, ma sono convinto che non si arriverà a quel punto, almeno per quanto riguarda la Lombardia, visto che i dati mi lasciano abbastanza rassicurato, anche se con la guardia alta" "Però è chiaro - ha concluso - che se non si dovesse riuscire, la prima tutela che mi viene in mente è quella dei vaccinati". (ANSA).