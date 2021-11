Avvistato cadavere nel Lambro, ricerche anche con elicottero

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Sono in corso da questa mattina, con l'ausilio anche di un elicottero e dei sommozzatori, le ricerche di un cadavere avvistato nel fiume Lambro ai confini di Milano.

Un corpo privo di vita è stato notato alla periferia della città, nel quartiere di Crescenzago fra via Angelo Rizzoli e via Giuseppe Puricelli. Qui il cadavere è stato temporaneamente trattenuto dalle grate di una centrale elettrica. L'allarme è stato dato da più passanti al 118 che ha attivato subito i vigili del fuoco. Quando però le squadre dei pompieri sono giunti sul posto del corpo non c'era traccia e così sono iniziate le ricerche per ora senza esito. (ANSA).