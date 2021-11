AstraZeneca sceglie il Mind di Milano come nuova sede

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - La multinazionale anglo-svedese AstraZeneca sceglie Mind, il nuovo distretto dell'innovazione milanese che sta sorgendo nell'ex area di Expo, come nuova sede.

La novità è stata presentata oggi durante l'evento 'Talking Minds', organizzato alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di Lorenzo Wittum, presidente e ad di AstraZeneca. "Mind - ha detto Fontana - rappresenta un modello ideale per stabilire relazioni internazionali a favore del territorio, del tessuto imprenditoriale, del mondo della ricerca e dell'alta formazione". E ha aggiunto che il trasferimento è "una decisione che rappresenta anche una leva strategica in un contesto collaborativo e multidisciplinare dove sviluppare progetti di innovazione entrando concretamente a far parte di un ecosistema di competenze, risorse, tecnologie e attività di ricerca e sviluppo".

Per l'azienda, avere la nuova sede a Mind (ovvero al Milano Innovation District) rappresenta una leva strategica per inserirsi all'interno di un ecosistema di ricerca e innovazione.

"Innovazione e ricerca sono da sempre nel dna di AstraZeneca, e l'ecosistema di Mind ci permetterà di accelerare lo sviluppo di idee e la loro trasformazione in progetti concreti a supporto dei pazienti e di tutta la società - afferma Lorenzo Wittum, presidente e ad di AstraZeneca -. Siamo convinti che per innovare e fare ricerca serva collaborazione, semplificazione e che la contaminazione tra mondi diversi sia fondamentale".

