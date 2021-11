Artigiano in Fiera, 1.800 espositori per la 25esima edizione

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Torna per la venticinquesima volta, a Fieramilano (Rho) dal 4 al 12 dicembre, l'Artigiano in Fiera. Nei sette padiglioni del polo fieristico saranno presenti 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo, con tutta l'Italia al gran completo e molto altro ancora. "Finalmente gli artigiani tornano a presentare il loro lavoro al grande pubblico. E finalmente il pubblico può tornare ad ammirare i prodotti di questo lavoro", spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta. Non a caso il claim della campagna di comunicazione dell'evento è "Artigiano in Fiera: Finalmente!".

Una esclamazione, spiega Intiglietta, che incrocia le esigenze di artigiani e visitatori di vivere in comunità per esistere, per lavorare e per vivere. Quest'anno, il viaggio in Artigiano in Fiera inizia prima, scaricando l'app ufficiale per scoprire tutti dettagli sull'evento, registrare e conservare l'invito gratuito, pianificare la propria visita consultando l'elenco e i dettagli sui territori e sugli artigiani presenti.

Ma è un viaggio, che dura tutto l'anno, attraverso la conoscenza continua delle aziende presenti sulla più grande piattaforma digitale del mondo interamente dedicata alla micro impresa. Così come la fiera è una piattaforma di relazione fisica, dove il pubblico può anche comprare prodotti, la piattaforma è l'espressione di una relazione digitale, dove è anche possibile acquistare prodotti. "Artigiano in Fiera è la vetrina ideale dell'economia reale, quella dell'uomo al lavoro, dell'artigiano, simbolo di resilienza, perno del nostro sistema produttivo - spiega ancora Intiglietta -. La manifestazione offre la possibilità di scoprire e approfondire uno spaccato dell'economia che non si è mai fermata, che nel periodo più buio ha saputo reinventare, progettare un futuro diverso, aprire nuovi orizzonti in termini di produzione, di marketing, di innovazione tecnologica e di comunicazione". (ANSA).