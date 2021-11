Ubriaco provoca un incidente e poi fugge a piedi

(ANSA) - PAVIA, 17 NOV - Un automobilista di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Pavia per guida in stato d'ebbrezza e senza patente (in quanto gli era stata revocata).

Nella tarda serata di ieri, lungo la strada provinciale 526 del comune di Bereguardo (Pavia), l'uomo ha provocato un incidente, invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia e impattando frontalmente contro il furgone condotto da un 62enne. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Subito dopo il 40enne è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri.

L'automobilista è risultato positivo al test (con un tasso alcolemico pari a 2 grammi per litro) e sprovvisto di patente di guida.

I militari hanno sanzionato l'uomo con una multa di 4.772 euro e hanno disposto il sequestro amministrativo dell'auto.

