Ruby ter: difesa Berlusconi, la sua salute è in miglioramento

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "La salute di Silvio Berlusconi è in progressivo miglioramento, speriamo prosegua". Lo ha spiegato l'avvocato Federico Cecconi, legale dell'ex premier, al termine dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

Cecconi ha anche spiegato che per l'udienza del 24 novembre la difesa provvederà ad un "significativo sfoltimento" della lista dei testimoni e non ha escluso anche che l'ex presidente del Consiglio nel proseguimento del processo possa decidere di rendere "dichiarazioni spontanee".

L'ordinanza del Tribunale di Milano che il 3 novembre ha dichiarato inutilizzabili le testimonianze di 18 'ex olgettine' rese nel Ruby e nel Ruby bis e che potrebbe aver azzoppato parte delle accuse a carico dei 29 imputati del 'ter', tra cui Silvio Berlusconi, è "estremamente significativa per tutte le imputazioni, non solo per la falsa testimonianza", ossia anche per la corruzione in atti giudiziari, ha spiegato Cecconi.

(ANSA).