RdC: documenti falsi per ottenerlo, cinque denunciate

(ANSA) - BESANA BRIANZA, 17 NOV - Cinque donne di nazionalità rumena, residenti a Milano, sono state denunciate dai carabinieri per aver tentato di ottenere il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, a Besana in Brianza (Monza). Le indagini dei militari sono partite a seguito di un arresto eseguito nel febbraio scorso e sono risalite alle cinque donne, di età compresa tra i 32 e i 61 anni, le quali si sono presentate presso gli uffici Inps con documenti fasulli, riuscendo a far partire le pratiche per ottenere il sussidio.

Tra le certificazioni menzognere anche quelle relative alla residenza in Italia da oltre dieci anni, così come i certificati di attribuzione di codice fiscale.

Ora dovranno rispondere di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. (ANSA).