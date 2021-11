Musica: Pinocchio e Fanfara dei carabinieri al Dal Verme

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Civica Orchestra di Fiati di Milano e il Concerto di 'Santa Cecilia', festa della musica e dei musicisti.

All'evento in programma sabato 20 novembre - alle ore 17, al Teatro Dal Verme - si aggiunge quest'anno un ulteriore motivo d'interesse. Accanto a pagine della tradizione bandistica nazionale, infatti, verrà messa in scena la partitura 'Pinocchio e la sua favola', poema sinfonico per voce narrante e orchestra di fiati, musiche del Maestro Pericle Odierna, già vincitore del "Globo d'Oro 2020" per la colonna sonora del film 'Picciridda'.

A narrare le gesta - recitando e cantando - del burattino di Collodi sarà l'attore Corrado Oddi. L'organico dell'orchestra sarà per l'occasione arricchito dalla collaborazione con la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri 'Lombardia' di Milano.

Alla guida delle orchestre unificate ci sarà il maresciallo capo Andrea Bagnolo.

Il progetto, partito in periodo pre-pandemia, ha già fatto tappa in diversi palcoscenici italiani e ora viene offerto, per la prima volta, in un grande teatro del Nord Italia. (ANSA).