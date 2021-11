Moda: East market compie 7 anni e guarda all'estero

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Everything old is new again! è il motto di East Market, il paradiso degli hipster che pone l'accento sul second hand, che il 21 novembre festeggia i suoi primi 7 anni.

Il marketplace milanese dal sapore londinese e dall'identità italiana è stato fondato nel 2014 da Gianluca Iovine e Linda Ovadia a Lambrate, diventando in poco tempo un appuntamento fisso per pubblico ed espositori da tutta Italia. Un luogo contenitore, nato dall'esigenza di svuotare gli armadi dei due co-founder, entrambi con un passato nella moda rispettivamente come commerciale e creativa, e partito con il lancio di una pagina facebook "ispirazionale" e con la mission di rendere il vintage una tendenza. Con il trasloco in Via Mecenate, East Market ha trovato uno spazio di oltre 10.000 mq che ospita 300 espositori a data con il loro vintage che va dal collezionismo al modernariato, dal design all' artigianato.

Dopo l'apertura nel novembre 2018 di uno spazio permanente e il lancio della piattaforma digitale, tra i progetti quello di rendere il format esportabile. (ANSA).