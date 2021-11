I cantautori italiani entrano in classe a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Da Gaber a Battiato, da De André a Dalla, fino ad arrivare ad artisti contemporanei come Samuele Bersani, Carmen Consoli, Brunori e Motta, i grandi cantautori italiani diventano materia di studio in 8 scuole superiori di Milano grazie al progetto Cantautori a scuola, nato dalla collaborazione tra Fondazione Gaber e Officine Buone, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Attraverso le canzoni, il progetto divulgativo vuole toccare tematiche sociali, di educazione civica e di evoluzione della lingua italiana, per valorizzare il patrimonio culturale del cantautorato e trasmetterlo alle nuove generazioni. Le lezioni, con tanto di performance live acustiche, saranno tenute da quattro giovani milanesi: Paolantonio, Nòe, Frey e Emit. Il progetto - pronto per essere attivato in molte altre scuole italiane - sarà presentato alla Milano Music Week il prossimo 22 novembre con un workshop condotto dai 4 cantautori-professori. (ANSA).