Giochi Preziosi apre primo negozio monobrand a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Una riproduzione del tram 19 con matricola 1978, anno della fondazione dell'azienda, dove scattare una foto ricordo, è il cuore del primo negozio monobrand del Gruppo Giochi Preziosi, aperto nel centro di Milano, in Piazza Duomo angolo Via Orefici.

"Il nostro nuovo negozio di Milano - dice Enrico Preziosi, Presidente di Giochi Preziosi Group SPA - è posizionato in una delle location più importanti per il nostro business e rispecchia il DNA del brand che caratterizza quasi 50 anni di stile italiano. Il nuovo spazio di più di 600 mq distribuiti su due piani è stato pensato per accogliere una parte dedicata ai bambini e quella più amarcord pensata per i genitori, nonni e amici cresciuti negli anni con Giochi Preziosi e legati ad una forte appartenenza all'essenza del brand" .

Nel piano di sviluppo del gruppo, sono previste altre due nuove aperture nel 2022. (ANSA).