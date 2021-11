Eurolega: Kazan-Milano 97-71

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La campagna di Russia dell'Ax Milano inizia con una roboante sconfitta (97-71) a Kazan sul campo dell'Unics, la trasferta più lunga d'Eurolega dopo un volo di 3.600 chilometri.

L'Olimpia, che con un record di 8-2 resta prima in classifica ma non più da sola, appare da subito poco reattiva ed è travolta dalle percentuali clamorose di Kazan degli italiani Coldebella - nel ruolo di gm - e Spissu (7 punti, 6 assist, 6 rimbalzi).

Oltre all'impotenza dimostrata a rimbalzo dai lombardi (34-14), i numeri dei russi sono eloquenti: Canaan parte chiude con un 6/8 da tre (22), l'ex brindisino John Brown fa 7/7 da due (19) e l'ex Nba Mayo ne segna 10 consecutivi (sui 20 totali) nel parziale di 11-2 che apre il solco nel secondo periodo. Per Milano, in cui si osserva un Messina infuriato in panchina sul -35 (95-60), c'è ben poco da salvare ma venerdì arriva già l'occasione del riscatto, sempre in Russia, sul parquet dello Zenit a San Pietroburgo. Dopo altri 1.500 chilometri di viaggio.

