Da Intesa Sanpaolo un miliardo per il turismo sostenibile

Intesa Sanpaolo mette a disposizione un miliardo di euro per il rilancio delle imprese del settore turistico colpito dalla pandemia e favorire gli investimenti lungo la direzione del turismo sostenibile, in linea con il percorso del Pnrr.

Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina affiancherà le aziende del comparto per cogliere le sfide e le opportunità del cambiamento. L'iniziativa, che si avvale anche della sinergia con Sace, rientra nell'ambito di Motore Italia, il programma con un plafond da 50 miliardi. Il turismo è stato inevitabilmente uno dei settori più "esposti alla pandemia. Sin da subito abbiamo offerto il nostro sostegno mettendo a disposizione 2 miliardi di euro per far fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese", afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori.

Questo accordo con "Intesa Sanpaolo aggiunge un ulteriore tassello all'impegno di Sace a supporto dell'attuazione del Green New Deal", sostiene Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace.

Il nuovo intervento annunciato da Intesa Sanpaolo consentirà di accompagnare le piccole e medie imprese del settore turismo nella transizione. "Apprezziamo la disponibilità di Intesa Sanpaolo nel sostenere la ristrutturazione degli alberghi italiani", evidenzia il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

Il pacchetto degli interventi individuati è "calibrato molto bene per il settore", dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Da Intesa Sanpaolo arriva un "supporto al settore termale", sostiene Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria.

