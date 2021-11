Autostrade: To-Mi 'parla' con auto, Astm investe 600 milioni

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Astm ha lanciato un piano di connessione totale tra autostrada, auto o mezzi pesanti che percorrono la Torino-Milano, con un primo progetto pilota già attivo e testato su cinque chilometri, mentre la tratta Milano-Novara sarà dotata di molte dotazioni entro il 2024 e l'intero percorso completato entro il 2030.

"L'investimento totale sarà attorno ai 600 milioni ed è uno dei primi progetti mondiali operativi in questo campo", annuncia Umberto Tosoni, amministratore delegato del gruppo Astm.

Gli operatori stradali e i conducenti avranno quindi la possibilità di scambiarsi informazioni in tempo reale per ottimizzare gli spostamenti, riducendo così incidenti, congestioni ed emissioni inquinanti - è stato spiegato durante un incontro organizzato in Torre PwC a Milano da Astm Group e Volkswagen Group Italia - con un sistema che raccoglie e aggrega le informazioni relative allo scenario del momento e, tenendo conto dei fattori di rischio, attiva il piano di risposta attraverso messaggi geolocalizzati. Il software Emeras, sviluppato da Sinelec, società tecnologica del gruppo Astm, garantisce l'integrazione con i sistemi ITS (Intelligent Transportation Systems) su strada e rende possibile l'interconnessione bidirezionale in tempo reale tra veicoli e infrastrutture.

Le tecnologie in questo caso evolvono da sistemi intelligenti a sistemi 'cooperativi', dove la cooperazione tra veicoli e infrastruttura fornisce servizi di migliore qualità per la sicurezza, il comfort e la riduzione della congestione, aumentando il livello di supervisione dell'ambiente circostante al veicolo e diventando così un abilitatore tecnologico per un futuro basato anche sulla guida autonoma. (ANSA).