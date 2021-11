All'Adi di Milano Bruno Morassutti fa '100+1!"

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Bruno Morassutti avrebbe compiuto 100 anni nel 2020. Questo spiega il titolo della mostra che l'Adi Design Museum di Milano ha deciso di dedicare all'architetto-designer che ha aiutato a far conoscere in Italia le opere di Frank Lloyd Wright e il movimento Moderno e ha concretamente dimostrato l'importanza del legame fra design e architettura: 'Bruno Morassutti 1'00+1! La cultura del progetto in Italia dal secondo Dopoguerra. L'attenzione dell'esibizione, curata da Alessandro Colombo e Francesco Scullica, che sarà aperta fino al 23 gennaio, è infatti proprio incentrata sulla cultura del progetto, la sua attenzione alla tecnologia, anche nei prefabbricati, e questo attraverso i suoi sessant'anni di attività, in rapporto con l'ambiente culturale di Milano e dell'Italia di quegli anni. Morassutti ha frequentato la Taliesin Fellowship ideata da Wright e al ritorno in Italia ha spiegato i lavori dell'architetto americano e di esponenti del movimento moderno come Richard Neutra e Ludwig van der Rohe. E' entrato in contatto con un ambiente culturale vivace, quello dello scrittore Dino Buzzati, dell'artista Lucio Fontana, del poliedrico Gillo Dorfles. Prima è entrato nello studio BBPR, nel 1954 ha iniziato il suo sodalizio con Angelo Mangiarotti e negli anni il suo impegno si è concentrato nella sperimentazione di soluzioni nuove per l'industrializzazione delle costruzioni con l'utilizzo dei prefabbricati. Il sodalizio con Mangiarotti si conclude nel 1960, nel 1968 crea lo studio Morassutti & Associati Architetti, con Maria Gabriella Benevento, Giovanna Gussoni, Mario Memoli e Aldo Favini. Risale a questo periodo il Centro istruzione IBM a Novedrate, in provincia di Como. Ma i suoi lavori hanno lasciato il segno anche a Milano come la Casa a tre cilindri, nella zona di San Siro, o l'edificio residenziale di via Quadronno, entrambi dell'inizio degli anni Sessanta; e le opere a San Martino di Castroza dove ha fra l'altro firmato villa Morassutti. (ANSA).