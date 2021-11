Trovata in casa con una ferita alla gola, 31enne gravissima

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Una ragazza di 31 anni è stata trovata ieri sera nel suo letto, in un'abitazione alla periferia di Mantova, con una ferita alla gola provocata dalla lama di un coltello. È stata subito ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Carlo Poma dove si trova tuttora in gravi condizioni.

Gli investigatori stanno indagando in tutte le direzione, ma propendono per un atto di autolesionismo o per un tentativo di suicidio. È stato interrogato il convivente, 34 anni, con cui la donna abitava, e l'uomo avrebbe riferito di aver avuto un litigio con la compagna, ieri sera, al ristorante, dove si erano recati assieme ad un'altra coppia. La donna, poi, avrebbe lasciato il locale e sarebbe andata a casa. Al rientro il marito l'avrebbe trovata nel letto, sanguinante e con la gola tagliata. Subito dopo sono arrivati i soccorsi allertati da lui stesso. (ANSA).