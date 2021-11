'ndrangheta: pm Milano agli imprenditori,non scherzate col fuoco

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "La criminalità organizzata non è un fenomeno incentrato solo in certe regioni, qua ha più difficoltà a prendere il controllo, anche politico, ma rischia di arrivare a prenderlo, se non si alza la soglia di allerta".

E' l'appello alla "società civile" lanciato dal procuratore facente funzione della Procura di Milano Riccardo Targetti nel corso della conferenza stampa per illustrare il maxi blitz contro la 'ndrangheta che sta "inquinando" il tessuto economico lombardo. Per Targetti "chi si avvicina a questo mondo, per difficoltà o per timore nell'illusione di guadagnare migliori condizioni, deve sapere che sta giocando col fuoco". (ANSA).