Musica: Zucchero, in 'Discover' duetti con Bono e De Andre'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Un duetto virtuale con Fabrizio De Andre' e quelli reali con Bono, Elisa e Mahmood sono le gemme di 'Discover', il primo album di cover della carriera di Zucchero, in uscita il prossimo 19 novembre.

In scaletta, 13 brani selezionati su 500, scelti tra quelli che potessero mettere insieme - ha spiegato Zucchero presentando il nuovo lavoro a Milano - "la mia anima afroamericana e quella italiana". E soprattutto vivendolo "come un album mio, pensando di aver scritto io le canzoni". Ed è così, infatti, che l'album suona. (ANSA).