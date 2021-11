Ita: Cub, cessino vessazioni e intimidazioni a personale

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Cessazione delle vessazioni e delle intimidazioni effettuate dal management di Ita nella gestione del personale in forza, a partire dall'archiviazione delle recenti contestazioni disciplinari effettuate": è quanto chiede la Cub Trasporti, insieme a AirCrewCommittee, in una lettera inviata, fra gli altri, alla compagnia di bandiera, alla Commissione di garanzia e al ministero del Lavoro nell'ambito della cosiddetta procedura di raffreddamento che anticipa l'indizione di uno sciopero.

"Il riferimento è - spiega il segretario nazionale del sindacato Antonio Amoroso - al noto episodio relativo a un equipaggio di un volo decollato da Palermo nei primi di novembre. Una passeggera, Costanza Esclapon de Villeneuve, attuale consulente comunicazione di Ita, avrebbe trovato la cappelliera sopra la propria poltrona già occupata e si sarebbe lamentata con gli assistenti di volo che però non sarebbero riusciti a trovare una soluzione. La signora ha espresso le proprie rimostranze a tutto l'equipaggio, compreso il comandante, avvertendo che avrebbe informato del fatto il presidente Altavilla in persona. Cosa che poi ha fatto e a cui è seguita una lettera dello stesso Altavilla rivolta a tutto il personale navigante. Lettera contestata da tutti sindacati".

"Nel caso specifico l'equipaggio in base alla normativa Easa sul Covid non poteva spostare i bagagli - spiega Amoroso, , oggi in manifestazione a Fiumicino contro la compagnia - ma quanto è successo è indicativo di un clima inaccettabile".

"Per quanto riguarda la riduzione del 50% dei salari, le deroghe alle leggi con perdita di diritti, ferie, stabilità dei posti lavoro, ieri abbiamo raccolto le deleghe a Fiumicino, Linate e Malpensa e lo stiamo facendo in tutta Italia per ricorrere alla magistratura". (ANSA).