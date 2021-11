Infanzia: panettoni solidali per aiutare neonati prematuri

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - In occasione della Giornata mondiale della prematurità (World Prematurity day), ASM Onlus e la Fondazione ASM propongono panettoni artigianali per aiutare la campagna 'Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri'.

L'obiettivo è raccogliere fondi per dotare alcuni ospedali italiani di avanzatissimi respiratori. Dunque un'idea regalo gustosa, ma anche un aiuto concreto per l'acquisto di macchinari per salvare molti neonati prematuri. Le donazioni di 22 euro per ogni panettone sono deducibili fiscalmente.

Quest'anno ASM e la Fondazione propongono nuovi panettoni classici in confezioni regalo eleganti create dallo stilista Pierre Prandini, in diversi colori. È possibile accompagnare ogni panettone con un chiudi pacco o con una lettera-pergamena personalizzata, che spiegherà ai destinatari del regalo gli scopi dell'iniziativa.

Per coloro che ordineranno almeno sei panettoni, ci sarà una novità: l'omaggio di un libro di fiabe di Alberto Neri, ricco di illustrazioni. (ANSA).